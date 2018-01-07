Жена олигарха Алексея Шаповалова похвасталась кольцом в Instagram

Фотографию с кольцом на руке девушка подписала сообщением. Там она указала на тот факт, что ее муж всегда знает, какой подарок ей лучше всего дарить. В свою очередь подписчики Царицыной в Instagram решили узнать, что за камни расположены на кольце в качестве украшения. Некоторые комментаторы предположили, что это бирюза или бриллиант, но были такие, кто назвал изумруд.Что касается самой Царицыной, то она по этому поводу больше ничего не писала, но известно, что девушка и ее муж отметили новогодние каникулы в Австралии, поскольку метки под фотографиями указывают на Сидней.Стоит напомнить, что Шаповалов и Царицына женаты уже пять лет.