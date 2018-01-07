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Китай разрабатывает «умный» чемодан Puppy 1
Китайскими разработчиками, представителями компании 90Fun, выпустили модель «умного чемодана» с название Puppy 1. В разработку заложили способность самостоятельной перевозки тяжестей своего хозяина, неотрывно следуя за ним, без соблюдения заранее обусловленных данных маршрута и координат. Официальную презентацию Puppy 1 проведут в ходе выставки CES 2018.

Достаточно названия Puppy 1, чтобы понять намек на схожесть поклажи с щенком, бегающим по следам хозяина. В логике присутствует как фактор запоминания, так и реагирование на соответствующие приказы от владельца. На многолюдной территории, благодаря командам стоять или ехать сумка двигается за хозяином не зависимо от пересечения территории, будь то аэропорт или железнодорожный вокзал.
Китай разрабатывает «умный» чемодан Puppy 1


Разработку своего устройства китайский бренд проводил совместно с компанией Segway, не менее известным производителем транспортных средств. Общий отсек у Puppy 1 равен 50-ти квадратным сантиметрам, есть также классическая ручка для использования в передвижении.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:35
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