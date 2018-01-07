Китай разрабатывает «умный» чемодан Puppy 1

Достаточно названия Puppy 1, чтобы понять намек на схожесть поклажи с щенком, бегающим по следам хозяина. В логике присутствует как фактор запоминания, так и реагирование на соответствующие приказы от владельца. На многолюдной территории, благодаря командам стоять или ехать сумка двигается за хозяином не зависимо от пересечения территории, будь то аэропорт или железнодорожный вокзал.Разработку своего устройства китайский бренд проводил совместно с компанией Segway, не менее известным производителем транспортных средств. Общий отсек у Puppy 1 равен 50-ти квадратным сантиметрам, есть также классическая ручка для использования в передвижении.