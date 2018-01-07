Эксперты: Рынок США после введения налога на криптовалюту охладится

Впрочем, аналитики считают, что нововведение США не воздействуют на мировой рынок цифровых денег, передает мнение экспертов портал RT. Суть налога заключается в том, что при обмене криптовалюты на иную мировую валюту инвесторы должны будут уплатить определенный налог. Равноценного обмена не будет. В США виртуальные деньги приравнены к имуществу, как золото или недвижимость.Аналитики убеждены, что введение налога немного замедлит операции на рынке, однако мирового влияния новая опция не окажет. Ставка налога будет напрямую зависеть от периода хранения виртуальных денег владельцем. Если пользователь держал валюту меньше 1 года, тогда налог составит 10% - 37%. На монеты, хранившиеся больше года, будет распространяться скидка.