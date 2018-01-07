Bentley официально представит гибридную версию Bentayga в Женеве

В качестве силовой установки Bentley Bentayga выступит гибридный двигатель, состоящий из 2-цилиндрового агрегата объёмом 2,9 литра и электрического мотора. Работать мотор будет на пару с автоматической трансмиссией и с системой полного привода. Мощность бензинового агрегата составит 462 лошадиные силы, а запас хода электрического мотора рассчитан на 30 миль.В связи с ужесточением экологических норм многие автопроизводители вынуждены переходить на использование гибридных силовых установок, а затем они начнут производить полностью электрические модели.Гибридная модификация Bentley Bentayga появится в продаже во второй половине 2019 года. Эксперты предполагают, что стоимость новинки составит около 200 тысяч долларов. Следом за моделью Bentayga производители намерены электрифицировать Continental GT.