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Bentley официально представит гибридную версию Bentayga в Женеве
Компания Bentley планирует на Женевском автосалоне официально представить гибридную версию Bentayga. В модельной линейке Bentley это будет первый электрифицированный автомобиль.

Bentley официально представит гибридную версию Bentayga в Женеве


В качестве силовой установки Bentley Bentayga выступит гибридный двигатель, состоящий из 2-цилиндрового агрегата объёмом 2,9 литра и электрического мотора. Работать мотор будет на пару с автоматической трансмиссией и с системой полного привода. Мощность бензинового агрегата составит 462 лошадиные силы, а запас хода электрического мотора рассчитан на 30 миль.

В связи с ужесточением экологических норм многие автопроизводители вынуждены переходить на использование гибридных силовых установок, а затем они начнут производить полностью электрические модели.

Гибридная модификация Bentley Bentayga появится в продаже во второй половине 2019 года. Эксперты предполагают, что стоимость новинки составит около 200 тысяч долларов. Следом за моделью Bentayga производители намерены электрифицировать Continental GT.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 13:45
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