Эксперты дали новые прогнозы по банковскому сектору РФ

На данный момент можно заметить, что особый рост доходов населения пока не наблюдается, но в целом с этим дела обстоят стабильно. Специалисты прогнозируют, что в дальнейшем может снизиться кредитная рублевая ставка. Также отмечается важность уровня инфляции, который не должен превысить пяти процентов, чтобы ставки по вкладам и кредитам остались на прежнем уровне.В целом считается, что в 2018 году российский банковский сектор сможет значительно укрепить свои позиции. Считается, что российские банки ждет борьба за вклады россиян. Тем не менее, в этом году итак должно вырасти количество заявок на ипотеку, автомобильные и потребительские кредиты.