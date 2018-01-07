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Эксперты дали новые прогнозы по банковскому сектору РФ
Специалисты в области экономики и в частности банковского сектора рассказали, чего стоит ожидать в 2018 году от этой сферы. Так аналитики уверены в том, что в стране должен вырасти уровень кредитования физических лиц.

Эксперты дали новые прогнозы по банковскому сектору РФ


На данный момент можно заметить, что особый рост доходов населения пока не наблюдается, но в целом с этим дела обстоят стабильно. Специалисты прогнозируют, что в дальнейшем может снизиться кредитная рублевая ставка. Также отмечается важность уровня инфляции, который не должен превысить пяти процентов, чтобы ставки по вкладам и кредитам остались на прежнем уровне.

В целом считается, что в 2018 году российский банковский сектор сможет значительно укрепить свои позиции. Считается, что российские банки ждет борьба за вклады россиян. Тем не менее, в этом году итак должно вырасти количество заявок на ипотеку, автомобильные и потребительские кредиты.
Экономика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 13:30
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