Венесуэла начнет выпуск национальной криптовалюты

По словам Мадуро, 100 миллионов единиц El Petro будут зависеть от стоимости барреля нефти, которая добывается на территории Венесуэлы. Также президент напомнил, что 14 января он встретится с теми, кто собирается начать добычу этих монет путем майнинга.По поводу возможного выпуска национальной венесуэльской криптовалюты Мадуро говорил еще в начале этой зимы. Лидер страны заявлял, что подобная инициатива способна помочь экономике подняться на качественно новый уровень. При этом президент указал, что новую валюту будут прикреплять к курсу таких полезных ископаемых как золото или нефть, а также к курсу драгоценных камней, в частности алмазов.Стоит напомнить, что сейчас в стране наблюдается экономический спад, который длится примерно несколько последних лет.