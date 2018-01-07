Венесуэла начнет выпуск национальной криптовалюты
Руководитель Венесуэлы Николас Мадуро выдал указ, согласно которому в стране должен начаться выпуск национальной криптовалюты. Таким образом, в скором времени экономическая система государства начнет эмиссию 100 миллионов единиц монет El Petro.
По словам Мадуро, 100 миллионов единиц El Petro будут зависеть от стоимости барреля нефти, которая добывается на территории Венесуэлы. Также президент напомнил, что 14 января он встретится с теми, кто собирается начать добычу этих монет путем майнинга.
По поводу возможного выпуска национальной венесуэльской криптовалюты Мадуро говорил еще в начале этой зимы. Лидер страны заявлял, что подобная инициатива способна помочь экономике подняться на качественно новый уровень. При этом президент указал, что новую валюту будут прикреплять к курсу таких полезных ископаемых как золото или нефть, а также к курсу драгоценных камней, в частности алмазов.
Стоит напомнить, что сейчас в стране наблюдается экономический спад, который длится примерно несколько последних лет.
По словам Мадуро, 100 миллионов единиц El Petro будут зависеть от стоимости барреля нефти, которая добывается на территории Венесуэлы. Также президент напомнил, что 14 января он встретится с теми, кто собирается начать добычу этих монет путем майнинга.
По поводу возможного выпуска национальной венесуэльской криптовалюты Мадуро говорил еще в начале этой зимы. Лидер страны заявлял, что подобная инициатива способна помочь экономике подняться на качественно новый уровень. При этом президент указал, что новую валюту будут прикреплять к курсу таких полезных ископаемых как золото или нефть, а также к курсу драгоценных камней, в частности алмазов.
Стоит напомнить, что сейчас в стране наблюдается экономический спад, который длится примерно несколько последних лет.
Экономика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 13:15