Пользователи сети раскритиковали ледяную скульптуру Роналду в Москве
Пользователи соцсетей раскритиковали ледяное изваяние португальского футболиста Криштиану Роналду, считая, что московская статуя весьма далека от оригинального изображения.
В период работы проекта "Ледовая Москва" организаторы установили скульптуру Роналду, которая стала знаменитой среди пользователей интернета и иностранных газет. Британское издание The Sun признало поразительное сходство столичной скульптуры со статуей, возведенной в честь футболиста на Мадейре. Данное изваяние было названо "катастрофическим". Статую, выставленную на Мадейре, пришлось даже переделывать из-за шкала критики.
Всего около 40 ледяных монументов было создано в России для представления стран-участниц Кубка мира 2018 года. На изготовление скульптур потрачено порядка 2 тыс. тонн льда из озера Байкал и других водоемов. Однако изваяние Роналду не понравилось зрителям, впрочем, как и другие скульптуры известного футболиста.
В период работы проекта "Ледовая Москва" организаторы установили скульптуру Роналду, которая стала знаменитой среди пользователей интернета и иностранных газет. Британское издание The Sun признало поразительное сходство столичной скульптуры со статуей, возведенной в честь футболиста на Мадейре. Данное изваяние было названо "катастрофическим". Статую, выставленную на Мадейре, пришлось даже переделывать из-за шкала критики.
Всего около 40 ледяных монументов было создано в России для представления стран-участниц Кубка мира 2018 года. На изготовление скульптур потрачено порядка 2 тыс. тонн льда из озера Байкал и других водоемов. Однако изваяние Роналду не понравилось зрителям, впрочем, как и другие скульптуры известного футболиста.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 13:00