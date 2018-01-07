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Пользователи сети раскритиковали ледяную скульптуру Роналду в Москве
Пользователи соцсетей раскритиковали ледяное изваяние португальского футболиста Криштиану Роналду, считая, что московская статуя весьма далека от оригинального изображения.

Пользователи сети раскритиковали ледяную скульптуру Роналду в Москве


В период работы проекта "Ледовая Москва" организаторы установили скульптуру Роналду, которая стала знаменитой среди пользователей интернета и иностранных газет. Британское издание The Sun признало поразительное сходство столичной скульптуры со статуей, возведенной в честь футболиста на Мадейре. Данное изваяние было названо "катастрофическим". Статую, выставленную на Мадейре, пришлось даже переделывать из-за шкала критики.

Всего около 40 ледяных монументов было создано в России для представления стран-участниц Кубка мира 2018 года. На изготовление скульптур потрачено порядка 2 тыс. тонн льда из озера Байкал и других водоемов. Однако изваяние Роналду не понравилось зрителям, впрочем, как и другие скульптуры известного футболиста.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 13:00
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