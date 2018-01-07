Пользователи сети раскритиковали ледяную скульптуру Роналду в Москве

В период работы проекта "Ледовая Москва" организаторы установили скульптуру Роналду, которая стала знаменитой среди пользователей интернета и иностранных газет. Британское издание The Sun признало поразительное сходство столичной скульптуры со статуей, возведенной в честь футболиста на Мадейре. Данное изваяние было названо "катастрофическим". Статую, выставленную на Мадейре, пришлось даже переделывать из-за шкала критики.Всего около 40 ледяных монументов было создано в России для представления стран-участниц Кубка мира 2018 года. На изготовление скульптур потрачено порядка 2 тыс. тонн льда из озера Байкал и других водоемов. Однако изваяние Роналду не понравилось зрителям, впрочем, как и другие скульптуры известного футболиста.