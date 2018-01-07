Путин подарил икону храму, в котором отмечал Рождество
Лидер РФ Владимир Путин отметил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Таким образом, президент решил подарить икону, которая была сделана в середине XIX века.
Так Путин в полночь прибыл на Моховую улицу, где расположена эта церковь. Президент решил поучаствовать в ночной службе. Также известно, что в Симеоновской церкви был крещен его отец. О поездке Владимира Путина рассказали в службе по работе с прессой в Кремле.
В руках богослужителей церкви оказалась икона в металлической рамке. На ней изображено «Рождество Пресвятой Богородицы» и «Воскресение Христово» святых пророков Илии, Анны, святого Симеона и Архангела Михаила.
Сообщается, что Владимир Путин пробыл в церкви около одного часа, а затем уехал.
Интересно, что Дмитрий Медведев тоже решил последовать примеру президента и посетить службу в храме Христа Спасителя. В церкви он был вместе со своей женой Светланой.
Так Путин в полночь прибыл на Моховую улицу, где расположена эта церковь. Президент решил поучаствовать в ночной службе. Также известно, что в Симеоновской церкви был крещен его отец. О поездке Владимира Путина рассказали в службе по работе с прессой в Кремле.
В руках богослужителей церкви оказалась икона в металлической рамке. На ней изображено «Рождество Пресвятой Богородицы» и «Воскресение Христово» святых пророков Илии, Анны, святого Симеона и Архангела Михаила.
Сообщается, что Владимир Путин пробыл в церкви около одного часа, а затем уехал.
Интересно, что Дмитрий Медведев тоже решил последовать примеру президента и посетить службу в храме Христа Спасителя. В церкви он был вместе со своей женой Светланой.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 12:45