Путин подарил икону храму, в котором отмечал Рождество

Так Путин в полночь прибыл на Моховую улицу, где расположена эта церковь. Президент решил поучаствовать в ночной службе. Также известно, что в Симеоновской церкви был крещен его отец. О поездке Владимира Путина рассказали в службе по работе с прессой в Кремле.В руках богослужителей церкви оказалась икона в металлической рамке. На ней изображено «Рождество Пресвятой Богородицы» и «Воскресение Христово» святых пророков Илии, Анны, святого Симеона и Архангела Михаила.Сообщается, что Владимир Путин пробыл в церкви около одного часа, а затем уехал.Интересно, что Дмитрий Медведев тоже решил последовать примеру президента и посетить службу в храме Христа Спасителя. В церкви он был вместе со своей женой Светланой.