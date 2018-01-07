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Путин подарил икону храму, в котором отмечал Рождество
Лидер РФ Владимир Путин отметил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Таким образом, президент решил подарить икону, которая была сделана в середине XIX века.

Путин подарил икону храму, в котором отмечал Рождество


Так Путин в полночь прибыл на Моховую улицу, где расположена эта церковь. Президент решил поучаствовать в ночной службе. Также известно, что в Симеоновской церкви был крещен его отец. О поездке Владимира Путина рассказали в службе по работе с прессой в Кремле.

В руках богослужителей церкви оказалась икона в металлической рамке. На ней изображено «Рождество Пресвятой Богородицы» и «Воскресение Христово» святых пророков Илии, Анны, святого Симеона и Архангела Михаила.

Сообщается, что Владимир Путин пробыл в церкви около одного часа, а затем уехал.

Интересно, что Дмитрий Медведев тоже решил последовать примеру президента и посетить службу в храме Христа Спасителя. В церкви он был вместе со своей женой Светланой.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 12:45
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