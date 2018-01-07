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Visa заблокировала предоплаченные биткоин-карты в Европе
Эмитент WaveCrest разослал сообщение, уведомив операторов о блокировке биткоин-карт Visa в Европе. Причины данного шага неизвестны, однако пользователи смогут получить "зависшие" на счету биткоины.

Visa заблокировала предоплаченные биткоин-карты в Европе


Visa разослала партнерам уведомление, согласно которому все предоплаченные биткоин-карты должны быть немедленно заблокированы, информирует портал Reddit. Однако, поскольку средства клиентов все еще находятся на электронном кошельке, то существует возможность вывести криптовалюту через своего оператора.

Внутри Еврозоны дебетовые биткоин-карты Visa более не будут работать. При этом многие пользователи оказались в достаточно сложной ситуации, когда отели отменяли бронь туристов, не сумевших заплатить за номер своей картой.
Экономика
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 12:30
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