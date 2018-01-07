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Опубликован рендер обновлённого пикапа Ram 1500
В сети опубликовали рендеры обновлённого пикапа Ram 1500. Российские дизайнеры портала «Колёса.ру» представили своё виденье американского пикапа Ram 1500 новой генерации.

Опубликован рендер обновлённого пикапа Ram 1500


Компания Ram Trucks начала производить автомобили под отдельным брендом в 2011 году. На данный момент производители выпускают пикапы 1500/2500/3500/4500/5500, модификации отличаются размерами. Внешний дизайн пикапа Ram 1500 не изменялся в течение довольно продолжительного времени.

Американские инженеры решили изменить внешность полноразмерного пикапа Ram 1500, отойдя от традиций бренда. У автомобиля изменится передняя часть, но в целом облик останется узнаваемым. Внешность задних фонарей не изменится, но обновится их структура. В экстерьере нового пикапа появятся выштамповки, которые будут находиться в нижней части дверей и на заднем борте.

Новая генерация пикапа Ram 1500 официально будет представлена в этом месяце, автомобиль дебютирует на автосалоне в Детройте.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 12:15
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