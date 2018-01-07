Опубликован рендер обновлённого пикапа Ram 1500

Компания Ram Trucks начала производить автомобили под отдельным брендом в 2011 году. На данный момент производители выпускают пикапы 1500/2500/3500/4500/5500, модификации отличаются размерами. Внешний дизайн пикапа Ram 1500 не изменялся в течение довольно продолжительного времени.Американские инженеры решили изменить внешность полноразмерного пикапа Ram 1500, отойдя от традиций бренда. У автомобиля изменится передняя часть, но в целом облик останется узнаваемым. Внешность задних фонарей не изменится, но обновится их структура. В экстерьере нового пикапа появятся выштамповки, которые будут находиться в нижней части дверей и на заднем борте.Новая генерация пикапа Ram 1500 официально будет представлена в этом месяце, автомобиль дебютирует на автосалоне в Детройте.