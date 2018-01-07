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Латвия нарастила огромные долги после ответных санкций РФ
Латвия нарастила огромные долги после введения ответных санкций России, когда объем налоговых отчислений значительно сократился, а основная часть трудоспособного населения отправилась на поиски лучшей жизни в другие страны ЕС.

Латвия нарастила огромные долги после ответных санкций РФ


Общая сумма долгов по налогам и выставленных пени достигла отметки в 100 млн евро, когда внутри страны остались не самые платежеспособные граждане, информирует портал New inform. Ввиду отсутствия драйверов роста экономики власти Латвии пошли ва-банк, простив начисленные пени своим должникам, а также предоставив рассрочку по основной сумме долга.

Впрочем, при дальнейшем ухудшении экономической ситуации при отсутствии диалога с Россией латвийским властям придется искать новые пути решения проблем, придумывая альтернативные способы сбора налоговых платежей.
Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 12:00
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