Латвия нарастила огромные долги после ответных санкций РФ

Общая сумма долгов по налогам и выставленных пени достигла отметки в 100 млн евро, когда внутри страны остались не самые платежеспособные граждане, информирует портал New inform. Ввиду отсутствия драйверов роста экономики власти Латвии пошли ва-банк, простив начисленные пени своим должникам, а также предоставив рассрочку по основной сумме долга.Впрочем, при дальнейшем ухудшении экономической ситуации при отсутствии диалога с Россией латвийским властям придется искать новые пути решения проблем, придумывая альтернативные способы сбора налоговых платежей.