Компактный седан Mercedes-Benz C-Class получит плагин-гибридный двигатель

Накануне стало известно, что компактный седан Mercedes-Benz C-Class выйдет в новой модификации C400d EQ Power с плагин-гибридной силовой установкой, состоящей из турбодизельного двигателя и электромотора, их общая производительность составит 316 лошадиных сил. Новинка заменит модификацию C350e, которая имеет плагин-гибридный агрегат с бензиновым двигателем.Также стало известно, что модификация Mercedes-Benz C200 EQ Boost тоже получит плагин-гибридную силовую установку, мощность которой составит 205 лошадиных сил. При этом разработчики отмечают, что новые силовые агрегаты отличаются экономичным расходом топлива.