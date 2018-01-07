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Обновленный Volkswagen Passat получит технические доработки
Автомобили Volkswagen Passat 2018 модельного года получили технические доработки. Для европейского рынка универсалы и седаны Volkswagen Passat в базовом исполнении получат светодиодную оптику и систему интеграции со смартфонами.

Обновленный Volkswagen Passat получит технические доработки


Благодаря комплексу App Connect Volkswagen у владельца автомобилем Volkswagen Passat появится возможность управлять многими системами дистанционно посредством смартфона, а также он поддерживает технологии Android Auto, Apple CarPlay, и MirrorLink.

Модификации SE Business, GT и Alltrack получат ходовые огни с LED-элементами, которые также будут выполнять функции указателей поворотов. К тому же начальные комплектации Volkswagen Passat получат подогрев передних сидений.

Кроме того у модификации Passat SE Business функциональный перечень пополнился климат-контролем на три зоны с отдельным блоком управления для пассажиров заднего ряда. В результате обновлений самая доступная версия Volkswagen Passat подорожала на 620 евро и теперь цена автомобиля стартует от 28 650 евро.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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