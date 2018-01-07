Сергей Дружко рассказал о главном правиле хайпа

В большом интервью, которое знаменитость давал журналистам, он отвечал на вопросы, наиболее интересующие его фанатов. Например, какое событие наиболее запомнилось в ушедшем году. По словам Дружко этим событием стало появление в семье третьего ребенка. Также упоминал Сергей о своей любимой команде, о неспокойной обстановке в своем мессенджере, об авторской шоу...А для подписчиков своего канала в YouTube, интересующихся хайп-проектами, Дружко назвал главную «изюминку» хайпа: «Делай, что должно и будь, что будет».