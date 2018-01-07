АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Семейные тайны Христа: Несколько слов из древнего манускрипта коптов стали причиной войны между учеными и богословами
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Сергей Дружко рассказал о главном правиле хайпа
Популярный ведущий и журналист Сергей Дружко дал ответы корреспондентам на множество вопросов. Один из них касался основного правила хайпа.
Сергей Дружко рассказал о главном правиле хайпа


В большом интервью, которое знаменитость давал журналистам, он отвечал на вопросы, наиболее интересующие его фанатов. Например, какое событие наиболее запомнилось в ушедшем году. По словам Дружко этим событием стало появление в семье третьего ребенка. Также упоминал Сергей о своей любимой команде, о неспокойной обстановке в своем мессенджере, об авторской шоу...

А для подписчиков своего канала в YouTube, интересующихся хайп-проектами, Дружко назвал главную «изюминку» хайпа: «Делай, что должно и будь, что будет».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Латвия нарастила огромные долги после ответных
Астрофизики: Небольшая черная дыра не заменит
Компактный седан Mercedes-Benz C-Class получит
Обновленный Volkswagen Passat получит технические
У травести-дивы в прямом эфире слетело платье
Сергей Дружко рассказал о главном правиле хайпа
Просмотреть все новости