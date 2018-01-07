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Эксперт предсказала небольшое удешевление красной икры в январе
По мнению эксперта, нас ждет снижение стоимости красной икры и некоторых видов рыб. При этом, удешевления горбуши лучше не ждать до марта.

Эксперт предсказала небольшое удешевление красной икры в январе


Руководительница аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в эфире НСН спрогнозировала стоимость рыбной продукции, на которую следует рассчитывать жителям России в январе. По ее словам, основное падение цены коснется нерки, поскольку в этом году ее выловили в достаточном количестве, а в мае уже начнется новый сезон. Красная икра также подешевеет, однако несущественно - цена снизится максимум на двести рублей. Удешевление икры объясняется падением уровня ее потребления после новогодних праздников. В то же время любителям горбуши не стоит ждать падения цен на нее до марта.

Стремительное подорожание рыбной продукции за последний год специалист объяснила незаконными действиями браконьеров, из-за которых легальный вылов рыбы значительно сократился.
Экономика / Общество / Главные новости
Добавил: Joanne Сегодня, 11:00
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