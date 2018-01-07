Эксперт предсказала небольшое удешевление красной икры в январе

Руководительница аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в эфире НСН спрогнозировала стоимость рыбной продукции, на которую следует рассчитывать жителям России в январе. По ее словам, основное падение цены коснется нерки, поскольку в этом году ее выловили в достаточном количестве, а в мае уже начнется новый сезон. Красная икра также подешевеет, однако несущественно - цена снизится максимум на двести рублей. Удешевление икры объясняется падением уровня ее потребления после новогодних праздников. В то же время любителям горбуши не стоит ждать падения цен на нее до марта.Стремительное подорожание рыбной продукции за последний год специалист объяснила незаконными действиями браконьеров, из-за которых легальный вылов рыбы значительно сократился.