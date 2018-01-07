Экс-участник "Дома-2" Фил Кострубов снова опроверг слухи о романе с Катей Жужей

"У нас тёплые и хорошие отношения, но мы понимаем, что как пара мы существовать не можем", - подытожил Кострубов в интервью.

Фил получил на проекте репутацию неисправимого скандалиста и провокатора, это и удерживало его на проекте как рейтингового участника. Но в один прекрасный день он распрощался с "Домом-2", а зрители сразу заговорили, что виновата в этом Катя Жужа, которая в то время работала в качестве ведущей. Фил и Катя, по слухам, уже в периметре крутили роман, хотя всячески опровергали это.На днях, будучи гостем в студии проектного издания, Кострубов снова поднял тему своих отношений с Жужей. Мужчина вспоминает, что подобные слухи начали распространяться после того, как однажды они решили немного позабавиться, посетив прямые трансляции друг друга. Потом Фил подарил Кате букет цветов в знак благодарности за одну услугу.