Российская исполнительница Зара напугала поклонников чрезмерной худобой

В то время, пока многие звезды вследствие длительных Новогодних праздников накапливают ненужные килограммы, которые будут пытаться сбросить сидя на диетах и проводя изнурительные тренировки в спортивном зале, певица Зара продолжает очень быстро худеть. Несколько дней назад подписчики певицы подумали, что у нее анорексия – уж слишком худой она выглядела на последнем снимке, который сама же и выложила в социальную сеть.На последнем фото Зара была в сногсшибательном длинном черном платье, с бокалом в руке и на шикарной яхте, но излишняя худоба артистки не оставила поклонников равнодушными. Они написали, что нужно срочно поправиться, иначе это может отразиться на самочувствии. На что певица и мама двоих детей ответила, что чувствует себя замечательно и пребывает в прекрасном настроении. И пообещала своим фанатам, что на Новогодних каникулах отдохнет от работы и обязательно наберет вес.