В Сеть попали небритые подмышки Майли Сайрус

В Сети набирают просмотры свежие фотографии Майли, где актриса не только позирует обнаженной в откровенных позах, но и не парится неухоженной зоной подмышек. Все дело в «естественной красоте», которой следует Сайрус. Девушка считает любой волосяной покров на теле – неотъемлемой частью себя.Вообще же Сайрус слывет девушкой эпатажной. Не только на фотосъемках откровенные позы артистки сопровождаются нецензурными жестами. На ее концерты дети, не достигшие 16-летнего возраста, заходить не имеют право, о чем сообщают организаторы этих мероприятий. Критики называют Сайрус фриком, которая сделала из творчества порно-шоу.А Майли Сайрус под шумок пожинает плоды своей эпатажности в виде увеличившегося на несколько миллионов дохода и разросшейся армии поклонников, где преобладают мужчины.