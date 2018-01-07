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В Сеть попали небритые подмышки Майли Сайрус
Известная по роли в сериале «Ханна Монтана» актриса Майли Сайрус является приверженкой «естественной красоты».
В Сеть попали небритые подмышки Майли Сайрус


В Сети набирают просмотры свежие фотографии Майли, где актриса не только позирует обнаженной в откровенных позах, но и не парится неухоженной зоной подмышек. Все дело в «естественной красоте», которой следует Сайрус. Девушка считает любой волосяной покров на теле – неотъемлемой частью себя.

Вообще же Сайрус слывет девушкой эпатажной. Не только на фотосъемках откровенные позы артистки сопровождаются нецензурными жестами. На ее концерты дети, не достигшие 16-летнего возраста, заходить не имеют право, о чем сообщают организаторы этих мероприятий. Критики называют Сайрус фриком, которая сделала из творчества порно-шоу.

А Майли Сайрус под шумок пожинает плоды своей эпатажности в виде увеличившегося на несколько миллионов дохода и разросшейся армии поклонников, где преобладают мужчины.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:30
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