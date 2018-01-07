Сергей Лазарев написал о своем любимейшем празднике

По традиции Сергей Лазарев эти дни проводит на сцене, на всевозможных вечеринках, участвует в съемках Новогодних телепередач и концертов. Актер написал, что он рад быть частичкой этой праздничной феерии и дарить искры радости поклонникам своим творчеством. Ведущий написал, что очень любит Новогоднюю Москву, с ее невероятными иллюминациями, ярмарками, которые создают потрясающую атмосферу. Сергей сетует, что в силу профессии, он не может особо прогуляться по городу и в полном объеме окунуться в такие гуляния. Но, несмотря на все это, шоумен считает Новый год своим любимейшим праздником!Подписчики в свою очередь в комментариях начали делиться с артистом, где они любят отмечать Новогодние праздники и как у них это проходит. Также поклонники не упустили возможности одарить своего любимчика комплиментами, написав какой он красавчик, и засыпать поздравлениями.