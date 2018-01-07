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Сергей Лазарев написал о своем любимейшем празднике
Известный певец Сергей Лазарев поделился с фанатами своими праздничными эмоциями. В своем посте в Instagram ведущий описал то, как он зачастую отмечает Новогодние праздники.
Сергей Лазарев написал о своем любимейшем празднике



По традиции Сергей Лазарев эти дни проводит на сцене, на всевозможных вечеринках, участвует в съемках Новогодних телепередач и концертов. Актер написал, что он рад быть частичкой этой праздничной феерии и дарить искры радости поклонникам своим творчеством. Ведущий написал, что очень любит Новогоднюю Москву, с ее невероятными иллюминациями, ярмарками, которые создают потрясающую атмосферу. Сергей сетует, что в силу профессии, он не может особо прогуляться по городу и в полном объеме окунуться в такие гуляния. Но, несмотря на все это, шоумен считает Новый год своим любимейшим праздником!

Подписчики в свою очередь в комментариях начали делиться с артистом, где они любят отмечать Новогодние праздники и как у них это проходит. Также поклонники не упустили возможности одарить своего любимчика комплиментами, написав какой он красавчик, и засыпать поздравлениями.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 10:15
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