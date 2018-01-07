«Самая волосатая в мире» девушка вышла замуж

Супатра Сасуфан, которой 17 лет, живет в Таиланде и с 2010 года слывет, благодаря Книге рекордов Гиннеса, «самой волосатой девушкой в мире». У нее редчайшее генетическое отклонение – синдром Амбра, которое иногда называют «болезнью оборотня». Вся хроника медицины зафиксировала всего 50 больных с подобным синдромом.У девушки все лицо заросло густыми длинными волосами. В детстве Супатра попыталась было бороться с волосами с помощью лазерной эпиляции, но должного эффекта не оказалось. На какое-то время девушка задвинула борьбу со своей волосатостью в долгий ящик. Однако вскоре после замужества она начала бриться.У нее обычный муж, по словам Супатры – ее первая любовь и любовь всей ее жизни.