Звезду "Игры престолов" Кита Харингтона выпроводили пьяным из бара в Нью-Йорке

На видеоролике, снятом в пятницу вечером 5 января в Barfly, в уютном баре в престижном районе Gramercy Park, видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль бастарда Джона Сноу, спорит с вышибалами и представителями бара. Контекст спора неясен, но видно, как 31-летний Харингтон наклоняется над бильярдным столом в переполненном районе паба и кричит непонятно что. Далее на видео видно, как вышибалы бара отталкивают его назад, когда он пытается с ними бороться.По словам одного очевидца, Харингтон сначала сам ушел из бара, но затем вернулся и вышибалы вынуждены были фактически выдворить знаменитость на холод не совсем тактично, как подобает вести себя со звездой мирового масштаба, сообщает TMZ. Также сообщается, что представители Кита Харрингтона пока никак не прокомментировали инцидент.В сентябре уроженец Лондона Кит Харингтон объявил о своей помолвке с соотечественницей и коллегой по съемочной площадке Роуз Лесли, сыгравшей в саге его киношную жену – одичалую Игритт. Раньше считалось, что они находятся в Нью-Йорке, но вместо этого влюбленные поселились в средневековой деревушке 15 века в английской сельской местности. Поэтому что делал Кит Харингтон в баре Нью-Йорка, да еще и в одиночестве пока неизвестно.Харингтон вместе с другими топ-звездами в «Игре престолов» является одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении. Согласно его докладу этим летом от Variety, он и другие ведущие персонажи получают 500 000 долларов за эпизод.