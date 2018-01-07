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В Астане прооперировали дельфина, проглотившего резиновый мяч
Врачи Президентской клиники в столице Казахстана помогли выжить маленькому дельфину, который проглотил части надувного резинового мяча.

В Астане прооперировали дельфина, проглотившего резиновый мяч


Работники дельфинария в Астане заметили неладное в поведении двухлетнего дельфиненка - он не употреблял пищу, не играл и не давался в руки, поэтому было решено сразу обратиться к врачам. Для этого они опубликовали сообщение в корпоративном чате медиков-эндоскопистов и вскоре получили отклик из президентской клиники.

Чтобы обследовать дельфина, врачи приехали в дельфинарий, взяв с собой необходимое оборудование. И хоть поначалу животное было тяжело привлечь, но все же со временем удалось его поймать и приготовить к эндоскопической операции. При обследовании было обнаружено, что у дельфина внутри находятся лоскуты красного надувного мяча, поэтому медики сразу вытащили их.

Как отметили в администрации дельфинария, животное уже восстановилось и ведет себя достаточно активно.
В мире / Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 06:45
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