В Астане прооперировали дельфина, проглотившего резиновый мяч

Работники дельфинария в Астане заметили неладное в поведении двухлетнего дельфиненка - он не употреблял пищу, не играл и не давался в руки, поэтому было решено сразу обратиться к врачам. Для этого они опубликовали сообщение в корпоративном чате медиков-эндоскопистов и вскоре получили отклик из президентской клиники.Чтобы обследовать дельфина, врачи приехали в дельфинарий, взяв с собой необходимое оборудование. И хоть поначалу животное было тяжело привлечь, но все же со временем удалось его поймать и приготовить к эндоскопической операции. При обследовании было обнаружено, что у дельфина внутри находятся лоскуты красного надувного мяча, поэтому медики сразу вытащили их.Как отметили в администрации дельфинария, животное уже восстановилось и ведет себя достаточно активно.