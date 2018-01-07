Составлен список самых ожидаемых космических событий 2018 года

В области космонавтики самым ожидаемым событием является запуск новой ракеты-носителя компании SpaceX Falcon Heavy. Таким образом, его стоит ожидать уже в этом месяце. Также в этом году компания Rocket Lab собирается осуществить успешный запуск малых спутников и самой малой ракеты Electron.Новый телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite будет произведен этой весной. Аппарат предназначен для исследования космического пространства на наличие экзопланет. Стоит также весной и летом 2018 года ожидать испытания двух космических кораблей Crew Dragon и CST-100 Starliner компаний SpaceX и Boeing соответственно. Совсем скоро в Blue Origin и Virgin Galactic могут запустить первых космических туристов.В мае текущего года состоится запуск марсианского модуля InSight. Напоследок стоит выделить миссию по изучению Солнца Parker Solar Probe, программу исследования астероида Бенну OSIRIS-REx и миссию к Меркурию BepiColombo.