Ученые: Спорт не всегда продлевает жизнь

Один из руководителей исследовательской группы, а также преподаватель по психологической терапии Робин Бейли утверждает, что общее количество людей, которые умерли от беспокойства по поводу занятий спортом, составило 71%. По словам специалиста, ситуация уничтожает человека изнутри на протяжении 20 лет. В этом случае уже не берется во внимание изначальное состояние здоровья или уровень физической подготовки индивида.Так было проведено исследование, в рамках которого подопытных разделили на 2 группы. Первой группе людей рассказали все подробности об их тренировках, а вторые остались без информации. В итоге здоровье испытуемых из второй группы ухудшилось, в частности повысилось артериальное давление.