Apple заказала производство сериала о гонке между США и СССР

Таким образом, из появившейся в сети Интернет информации стало известно, что в качестве продюсера для проекта был приглашен специалист Рональд Д. Мур, который принимал участие в создании таких известных сериалов как «Звёздный путь» и «Звёздный крейсер Галактика». Также в создании многосерийной картины ему помогут Мэтт Вулперт и Бен Недиви.Сообщается, что название для нового проекта пока не придумали. Для подразделения Apple, которое занимается разработкой видеоконтента, это будет уже третий фильм. Управление всеми проектами осуществляют бывшие сотрудники компании Sony Джеми Эрлич и Зак Ван Амбург.Ожидается, что новый сериал войдет в один ряд с такими историями как «Удивительные истории» Стивена Спилберга и пока безымянный проект, в котором главные роли исполняют актеры Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.