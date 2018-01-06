Гарвардский математик заявила, что секс-роботы разбалуют женщин и укрепят общество

Опрос 2000 человек в США, Великобритании и Германии показал, что 47% мужчин и только 19% женщин согласны спать с секс-роботом. Но показатели среди женщин могут возрасти, поскольку секс-машины «сделают мужчин устаревшими в плане знакомств вообще», как добавила ученая.Женщинам нужен эмоциональный компаньон, но робот, хорошо понимающий женскую анатомию и умеющий делать «хороший массаж» вряд ли останется без внимания прекрасного пола.Предположения доктора не безосновательны, поскольку в 2018 году гонка в создании искусственно умного киборга, который умеет говорить, учиться и воплощать сексуальные фантазии, набирает темп. Робототехнические фирмы, например, Synthea Amatus, Realbotix и True Companion, конкурируют за долю расширяющегося рынка секс-технологий, которая оценивается в 30 миллиардов долларов.«Я предполагаю, что женщины и мужчины могут сосуществовать, но, возможно, не сожительствовать, – прокомментировала доктор. – Если наши сексуальные потребности могут быть удовлетворены интимными автоматизированными помощниками, возможно, мы станем сильнее как сообщество».