АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Гарвардский математик заявила, что секс-роботы разбалуют женщин и укрепят общество
Доктор Кэти О'Нил из Гарвардского университета предупредила, что женщины могут стать избалованы «бравыми роботизированными мужчинами», умеющими мыть посуду, охранять дом, и не только.
Гарвардский математик заявила, что секс-роботы разбалуют женщин и укрепят общество


Опрос 2000 человек в США, Великобритании и Германии показал, что 47% мужчин и только 19% женщин согласны спать с секс-роботом. Но показатели среди женщин могут возрасти, поскольку секс-машины «сделают мужчин устаревшими в плане знакомств вообще», как добавила ученая.

Женщинам нужен эмоциональный компаньон, но робот, хорошо понимающий женскую анатомию и умеющий делать «хороший массаж» вряд ли останется без внимания прекрасного пола.

Предположения доктора не безосновательны, поскольку в 2018 году гонка в создании искусственно умного киборга, который умеет говорить, учиться и воплощать сексуальные фантазии, набирает темп. Робототехнические фирмы, например, Synthea Amatus, Realbotix и True Companion, конкурируют за долю расширяющегося рынка секс-технологий, которая оценивается в 30 миллиардов долларов.

«Я предполагаю, что женщины и мужчины могут сосуществовать, но, возможно, не сожительствовать, – прокомментировала доктор. – Если наши сексуальные потребности могут быть удовлетворены интимными автоматизированными помощниками, возможно, мы станем сильнее как сообщество».
dzen / Технологии
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:48
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
АвтоВАЗ поднял цены на весь модельный ряд Lada
В Канаде пользователи iPhone подали коллективный
Ученые: Спорт не всегда продлевает жизнь
“Путешественник во времени” побывал в 6000 году и
Huawei в 2018 год обзаведется бюджетной линейкой
Жители Воронежа были покорены блестящей растяжкой
Просмотреть все новости