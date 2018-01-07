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На выставке CES можно будет посмотреть на роботов-стриптизерш
Выставка достижений потребительской электроники в Лас-Вегасе собирается отметиться еще и самым необычным событием. Организаторы запланировали выступление роботов имитаторов, которые будут развлекать посетителей, подражая танцам стриптизерш.

Известное мероприятие проводится для пользователей электроники. Consumers Electronics Show развлекательного заведения Sapphire Gentlemans Club, как вариант привлечения отдыхающих, воспользуется помощью человекоподобных роботов - R2DoubleD and TripleCPU, которые будут исполнять танцы эротического содержания.
На выставке CES можно будет посмотреть на роботов-стриптизерш


Импровизированных сотрудников, собранных из пластика и металла, в клуб доставят из Лондона. Их места будут у пилонов, вместо живых танцовщиц. Электронные механизмы запрограммированы для имитации всем известных движений. На своем сайте организаторы уведомляют, что правила меняются, раньше использование роботов было направленно на помощь человеку, теперь они постепенно захватывают направление индустрии развлечений.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:15
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