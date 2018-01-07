В Роспотребнадзоре Мордовии рассказали, как уберечь себя от гриппа

Специалисты предупреждают, что в группе риска в первую очередь находятся те, кто много взаимодействует с людьми. Так опасаться стоит студентам, врачам, педагогам, а также хронически больным и беременным. Также отмечается, что детям, которым исполнилось 6 месяцев уже можно делать прививку. В целом, вакцина будет полезна всем людям.Проходить процедуру вакцинации следует за 14-21 день то момента начала эпидемии гриппа. За ходом реакции на вакцину должен следить лечащий врач, поэтому в случае каких-либо проблем необходимо обращаться именно к нему.Помимо этого в мордовском Роспотребнадзоре напомнили о важности соблюдения личной гигиены, а также о правилах поведения в местах массового скопления людей.