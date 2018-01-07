В Роспотребнадзоре Мордовии рассказали, как уберечь себя от гриппа
По данным Всемирной организации здравоохранения, лучшим оружием против вируса гриппа является процедура вакцинации. Таким образом, в Роспотребнадзоре Мордовии напомнили о важности вакцинации, а также о соблюдении правил личной гигиены.
Специалисты предупреждают, что в группе риска в первую очередь находятся те, кто много взаимодействует с людьми. Так опасаться стоит студентам, врачам, педагогам, а также хронически больным и беременным. Также отмечается, что детям, которым исполнилось 6 месяцев уже можно делать прививку. В целом, вакцина будет полезна всем людям.
Проходить процедуру вакцинации следует за 14-21 день то момента начала эпидемии гриппа. За ходом реакции на вакцину должен следить лечащий врач, поэтому в случае каких-либо проблем необходимо обращаться именно к нему.
Помимо этого в мордовском Роспотребнадзоре напомнили о важности соблюдения личной гигиены, а также о правилах поведения в местах массового скопления людей.
Специалисты предупреждают, что в группе риска в первую очередь находятся те, кто много взаимодействует с людьми. Так опасаться стоит студентам, врачам, педагогам, а также хронически больным и беременным. Также отмечается, что детям, которым исполнилось 6 месяцев уже можно делать прививку. В целом, вакцина будет полезна всем людям.
Проходить процедуру вакцинации следует за 14-21 день то момента начала эпидемии гриппа. За ходом реакции на вакцину должен следить лечащий врач, поэтому в случае каких-либо проблем необходимо обращаться именно к нему.
Помимо этого в мордовском Роспотребнадзоре напомнили о важности соблюдения личной гигиены, а также о правилах поведения в местах массового скопления людей.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45