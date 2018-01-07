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В Вашингтоне собираются использовать сухой лед для борьбы с крысами
Американская столица в настоящее время страдает от большого количества крыс, поэтому власти решили использовать сухой лед для более эффективной борьбы с ними.

В Вашингтоне собираются использовать сухой лед для борьбы с крысами


Лед будут использовать не в качестве замены, а как дополнение к основной отраве, которой пользуются коммунальные службы. Джерард Браун, руководитель управления по борьбе с грызунами, отметил действенность вещества в ходе эксперимента, когда специалисты поместили сухой лед в крысиную нору. Выделяющаяся кислота удушала крыс прямо в их месте обитания.

Джерард Браун даже рекомендует средство жителям города и пообещал опубликовать рекомендации по технике его использования. Сейчас такой лед легко можно приобрести в обычных магазинах с продуктами. Он также безопасен для таких домашних питомцев, как кошки и собаки. Однако, как предостерегает глава управления энергетики и охраны окружающей среды города Томми Уэллс, сухой лед способен вызывать серьезное обморожение.
В мире / Общество
Добавил: Joanne Сегодня, 09:45
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