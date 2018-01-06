Ольга Бузова написала трогательное письмо-стихотворение Деду Морозу

"Ты знаешь, я сказать тебе хотела... А ты бы мне подарочек не мог? Духи хочу! И платье! И помаду! Шучу-шучу! Постой! Не убегай! Ты знаешь, Дед, мне ничего не надо... Ты только никого не забирай", - такими строчками закончилось стихотворение Ольги.

Фанаты заметили, что у 31-летней знаменитости совсем не праздничное настроение, а нотки печали чувствуются практически в каждой публикации в социальных сетях. Вот и стихотворение было явно пропитано далеко не радужными эмоциями.Бузова в своём письме пишет, что когда-то просила у Деда Мороза дорогие украшения, модные автомобили и путешествия в жаркие страны. В возрасте 27 лет она просила успешную карьеру, в 30 лет - большой дом с баней. Теперь же многое изменилось.Фанаты растрогались от проникновенного стихотворения телеведущей и певицы, пожелав ей поскорее найти свою любовь и забыть про этот грустный период жизни, который переносится ею с большим трудом, несмотря на успешность в профессиональном плане.Полностью стих Ольги Бузовой можно прочитать тут