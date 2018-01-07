В 2019 году New Horizons приблизится к астероиду MU69 из пояса Койпера

Ученые утверждают, что астероид MU69 является не очень большим космическим объектом, который достигает 30-40 километров в ширину. Отмечается, что этот объект был запрограммирован в систему New Horizons уже после того как аппарат закончил все работы с Плутоном.В декабре 2018 года ученые из NASA решат окончательно, на какую дистанцию должна подойти станция к MU69. В начале осени аппарат сделает первые снимки, потом стоит ожидать корректировку орбиты. Помимо изучения астероида, New Horizons займется исследованием пыли и частиц, которые имеются в области пояса Койпера.Все данные окажутся у специалистов на компьютере уже через два месяца после того как сама станция их получит.