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Томми Ли Джонс и Морган Фримен сыграют в одном фильме
11 января в кинотеатрах россияне смогут посетить показ фильма под названием «Все только начинается». Таким образом, в криминальной комедии главные роли исполнят такие известные актеры как Морган Фримен и Томми Ли Джонс.

Томми Ли Джонс и Морган Фримен сыграют в одном фильме


Сюжет киноленты расскажет о жизни старого мужчины, который в прошлом был адвокатом. В течение фильма его судьба сильно измениться, поскольку к нему наведается бывший сотрудник ФБР. Затем в его жизни также появятся опасные представители мафии.
Известно, что в роли адвоката выступит Морган Фримен, а офицером в отставке окажется Томми Ли Джонс.

В мире кинокартина стартовала в прокате еще 1 декабря, при этом оценки кинокритиков неоднозначные. В целом было написано 20 рецензий, а одобрительной стала только одна. На съемки было потрачено 22 миллиона долларов, а в США удалось собрать пока только 6 миллионов.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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