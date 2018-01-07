Томми Ли Джонс и Морган Фримен сыграют в одном фильме

Сюжет киноленты расскажет о жизни старого мужчины, который в прошлом был адвокатом. В течение фильма его судьба сильно измениться, поскольку к нему наведается бывший сотрудник ФБР. Затем в его жизни также появятся опасные представители мафии.Известно, что в роли адвоката выступит Морган Фримен, а офицером в отставке окажется Томми Ли Джонс.В мире кинокартина стартовала в прокате еще 1 декабря, при этом оценки кинокритиков неоднозначные. В целом было написано 20 рецензий, а одобрительной стала только одна. На съемки было потрачено 22 миллиона долларов, а в США удалось собрать пока только 6 миллионов.