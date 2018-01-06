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Ученые: Крио-заморозка заменит традиционные похороны в ближайшие 10 лет
Деннис Ковальски, директор Института крионики, заявил, что крионика заменит традиционные захоронения и кремацию в ближайшие несколько десятилетий.
Ученые: Крио-заморозка заменит традиционные похороны в ближайшие 10 лет


Крионика подразумевает замораживание тела в жидком азоте при сохранении мозга и тканей живыми, чтобы человек мог быть «ожить» в будущем, когда медицина достигнет большего прогресса.

Первый пациент крио-камеры, доктор Джеймс Бедфорд, погиб в 1967 году, но Ковальски утверждает, что технология пользуется популярностью: «Совсем скоро мы посмотрим на крионику новым взглядом».

Деннис Ковальски утверждает, что за последние 20 лет произошли такие большие скачки в медицинской технике, что крионика больше не шокирует людей.

Специалист говорит, что его институт в Клинтон-Тауншип, штат Мичиган, принял 1776 запросов от людей, желающих поддаться заморозке после смерти, в том числе от 96 британцев.

Стоимость замораживания одного человека составляет 28 000 долларов.

Согласно данным, похороны в США обходятся в сумму более 7000 долларов, Деннис Ковальски говорит, что крионика станет дешевле традиционных захоронений в ближайшие несколько десятилетий.

Ковальски подчеркнул, что чем больше людей подпишутся на криогенную заморозку, тем дешевле будет ее стоимость, и подвел к заключению: «Забудьте о погребальных салонах, у нас появятся крио-салоны».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 22:11
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