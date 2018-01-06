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Украина передала ДНР останки их погибших военных
Представители ВСУ обнаружили останки военных ДНР во время очередной поисковой операции, которая проходила в пределах Счастья. Так находки были переданы представителям самопровозглашенной республики.

Украина передала ДНР останки их погибших военных


В сообщении пресс-службы украинского штаба АТО сообщается, что тела погибших людей были найдены в рамках гуманитарной поисковой программы ВСУ «Эвакуация 200». Таким образом, операция военно-гражданского формирования проводилась в пределах города Счастье. Находка произошла в начале осени прошлого года.

Также в сообщении отмечается, что специальная следственная комиссия провела экспертизу с целью установления родственных связей. Вследствие этого всех найденных людей передали их близким.

Стоит отметить, что подобный проект стартовал 4 года назад и был предложен представителями руководства ВСУ. Известно, что поиском занимаются 15 специалистов, а также к ним подключают кинологов. При этом в зону поиска также попадают территории, которые украинская армия не контролирует.
Политика
Добавил: Роман Мирный Вчера, 22:13
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