Украина передала ДНР останки их погибших военных

В сообщении пресс-службы украинского штаба АТО сообщается, что тела погибших людей были найдены в рамках гуманитарной поисковой программы ВСУ «Эвакуация 200». Таким образом, операция военно-гражданского формирования проводилась в пределах города Счастье. Находка произошла в начале осени прошлого года.Также в сообщении отмечается, что специальная следственная комиссия провела экспертизу с целью установления родственных связей. Вследствие этого всех найденных людей передали их близким.Стоит отметить, что подобный проект стартовал 4 года назад и был предложен представителями руководства ВСУ. Известно, что поиском занимаются 15 специалистов, а также к ним подключают кинологов. При этом в зону поиска также попадают территории, которые украинская армия не контролирует.