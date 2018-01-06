Продажи кассетных лент достигли высших показателей с 2012 года

Кассетные ленты стали очень популярны: Nielsen сообщил в прошлом году, что продажи выросли на 74% до 129 000 проданных единиц. В этом году эти цифры выросли еще больше: Nielsen утверждает, что розничные торговцы продали 174 000 единиц, что на 35% больше, чем в прошлом году.В 2017 году три саундтрека из «Стражей галактики» привели к повышению продаж, позже последовал саундтрек «Странных вещей», популярность которого достигла пика летом прошлого года. Эти проекты были чрезвычайно востребованы среди зрителей, отчасти благодаря тому, что основываются на ностальгии по музыке 1980-х годов. Прочие популярные кассеты включают альбом Эминема 2002 года «The Eminem Show», альбом Нирваны 1991 года «Nevermind» и альбом Kanye West 2013 года «Yeezus».