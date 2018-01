Белый дом требует у Спилберга предпросмотр фильма «Секретное досье»

Издание The Hill сообщает о запросе из администрации Трампа в адрес режиссёра Спилберга. Белый дом желает лично ознакомиться с содержанием новой кинокартины «Секретное досье» до того, как она поступит в прокат (на сегодняшний день в Сети демонстрируется трейлер фильма о «документах Пентагона»). Один из главных героев кинокартины Том Хэнкс осудил столь вызывающее требование представителей правящего президента США.Лента Спилберга «Секретное досье» посвящена скандалу, разразившемуся в США во времена американо-вьетнамской войны. Речь пойдёт о документах для внутреннего пользования Пентагона «Американо-вьетнамские отношения. 1945-1967 гг. Исследования». Несмотря на «закрытость» этих данных, отдельные документы «Исследований» были опубликованы газетами The New York Times и The Washington Post как раз в разгар войны во Вьетнаме. Сюжет киноленты развивается вокруг редактора The Washington Post. Этот мужественный человек, несмотря на угрозы из Белого дома, публикует секретную переписку о войне, ведущейся на вьетнамской земле.