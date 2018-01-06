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Наследник певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал в Instagram “горячее” фото со своей девушкой
Наследника певицы Валерии поклонники знали, как романтика и прекрасного музыканта, но они были поражены, когда увидели новое “горячее” фото, опубликованное в Instagram. На нем Арсений Шульгин позирует с оголенным торсом, держа на руках свою девушку.

Он долгое время встречается с Анной Шеридан, хотя звездные родители сначала не одобрили выбор 19-летнего юноши. Однако он даже ушел из дома, чтобы показать, насколько серьезно относится к своей избраннице, после чего певице Валерии пришлось принять 22-летнюю модель. В сюжете она обхватила ногами тело возлюбленного и нежно обнимает его за шею.

Наследник певицы Валерии Арсений Шульгин опубликовал в Instagram “горячее” фото со своей девушкой


Подписчики сразу отметили, что пара великолепно смотрится вместе и сразу вызывает огонь в груди. Также многие люди пожелали молодым людям счастья и любви, потому что они действительно не скрывают своих чувств. Пользователи сетей уже находятся в предвкушении скорой свадьбы и рады за сына звезды.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:07
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