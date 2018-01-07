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Ученые переохладили воду до рекордно низкой температуры
Ученые воспользовались методом вакуумного испарения и добились совершенно нового рекорда по обновлению температурных возможностей переохлаждения воды.

Охлаждаясь ниже нуля градусов, молекулы воды не всегда формируются в структуру правильных четырехгранных кристаллов. При условии сохранения молекулами хаотичного расположения, характерного для жидкого состояния воды, такая вода называются переохлажденной.
Ученые переохладили воду до рекордно низкой температуры


Более ранние опыты физиков позволили переохлаждению воды до температуры минус 41 градус по Цельсию. Используя вакуумный метод испарения, ученые удачно переохладили объем из капель воды до показателя в минус 42,55 градуса Цельсия, таким образом обновив существующий температурный рекорд.

При условии внесения кристаллов льда в пространство облака, состоящего из переохлажденных капель воды, или бросив их в емкость, содержащей переохлажденную воду, то мгновенно начнется образование процессов кристаллизации. Составляющая часть превращающейся в лед воды, полностью зависит от показателя температуры.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30
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