Издание The playlist определило лучшие кинокартины 2017 года

Тридцать лучших кинокартин ушедшего года расставили по значимости сотрудники издания The playlist. Среди работ Звягинцева - «Нелюбовь», Баумбаха - «Истории семьи Майровиц», Леона - «Бродяги», Олдройда - «Леди Макбет», Кампильо - «BPM» особо хочется отметить кинокартину германо-грузинского производства. Фильм «Моя счастливая семья» режиссеров Наны Эквтимишвили и Саймона Гросса оказался на очень высоком месте – пятом. Национальный киноцентр Грузии отметил, что 5-е место «Моей счастливой семьи» является «большим успехом грузинского кино».Составители списка характеризовали германо-грузинскую картину как «тонкую, сердечную, интимную драму». Главная героиня фильма – Марина, женщина 52 лет, поддерживающая уют и заботящаяся о трёх поколениях родственников, живущих в одном доме. В какой-то момент Марина решает уйти из семьи и начать самостоятельную жизнь. Создатели киношедевра говорят, что главной темой фильма является свобода, которую хочет получить «хранительница домашнего очага» - жена и мать в грузинской семье.Добавим, что фильм «Моя счастливая семья» в прошлом месяце занял десятую строчку в ТОПе американского издания The Wrap.