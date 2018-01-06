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Новогодние забавы пиратов: “Джентльмены удачи” с удовольствием встречали праздник и имели творческие фантазии
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Наследница Ренаты Литвиновой Ульяна позировала возле елки с супругой Константина Эрнста Софией
Подписчики наследницы Ренаты Литвиновой Ульяны редко видят новые снимки в ее блоге, но сейчас они были рады посмотреть интересный сюжет. На нем девушка позирует возле елки в обнимку с супругой Константина Эрнста Софией.

Некоторые поклонники были удивлены, заметив 16-летнюю особу в такой компании. София играет роль в постановке ее звездной мамы “Северный ветер”, так что многие пользователи сетей предположили, что это событие сблизило актрису и звездного ребенка. Они порадовались за молодую красавицу, написав много лестных слов в ее адрес.

Наследница Ренаты Литвиновой Ульяна позировала возле елки с супругой Константина Эрнста Софией


Фанаты Ренаты Литвиновой поздравили всех с новогодними праздниками, после чего отметили, что дочка все больше становится похожей на режиссера. Также всем понравился великолепный внешний вид Софии Эрнст, а некоторые лица даже назвали девушек богинями.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:11
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