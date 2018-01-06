Наследница Ренаты Литвиновой Ульяна позировала возле елки с супругой Константина Эрнста Софией

Некоторые поклонники были удивлены, заметив 16-летнюю особу в такой компании. София играет роль в постановке ее звездной мамы “Северный ветер”, так что многие пользователи сетей предположили, что это событие сблизило актрису и звездного ребенка. Они порадовались за молодую красавицу, написав много лестных слов в ее адрес.Фанаты Ренаты Литвиновой поздравили всех с новогодними праздниками, после чего отметили, что дочка все больше становится похожей на режиссера. Также всем понравился великолепный внешний вид Софии Эрнст, а некоторые лица даже назвали девушек богинями.