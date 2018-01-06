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Сеть возмущена короткими ногами звезды "Дома-2" Татьяны Мусульбес
Жених Татьяны Мусульбес Виктор Литвинов, который на днях сделал девушке предложение, неожиданно выставил невесту в невыгодном для неё свете, и не совсем понятно, с какой целью это было сделано.

Виктор опубликовал фотографию, на которой запечатлён вместе с Татьяной. При этом на снимке, как отметили многие пользователи Instagram, смотрится участница "Дома-2" отвратительно. В частности, многим показалось, что ноги девушки слишком короткие. Нашлись, конечно, и заступники телезвезды, попытавшиеся объяснить, что всё дело в не самом удачно ракурсе камеры, однако негативных комментариев от этого не убавилось.

Сеть возмущена короткими ногами звезды "Дома-2" Татьяны Мусульбес

Кроме того, если плохой ракурс камеры действительно сделал своё чёрное дело, то зачем Литвинов, который прекрасно видел, что это далеко не самый лучший снимок возлюбленной, разместил данный материал на своей странице.

Что интересно, рядом с фото Литвинов написал, что ранее у них с Татьяной бывало всякое, но наступило время простить все обиды. И прозвучало это так, словно после новой публикации они с Мусульбес в расчёте.

Есть предположение, что Виктор таким образом отомстил Татьяне за её откровенное поведение рядом с другими мужчинами.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:18
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