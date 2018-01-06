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Ясновидящая Галина Янко поделилась своими секретами гадания на Рождество
Рождественская ночь всегда ассоциировалась у людей с чудесами, но также с небес кроме ангелов спускается к людям нечистая сила, способная выйти на контакт с живыми особами. Однако многие девушки гадают в это время, чтобы узнать судьбу, а ясновидящая Галина Янко поделилась своим секретами.

Самым действенным способом является гадание на свечах возле зеркала. Женщина должна находиться в комнате одна и после того, как загорятся огоньки предметов, которые нужно поджечь, говорит нужные слова и ждет появления силуэта будущего суженного. Однако после завершения ритуала зеркало сразу закрывается полотенцем.

Ясновидящая Галина Янко поделилась своими секретами гадания на Рождество


Также можно провести аналогичные действия с помощью стебельков соломы или других предметов, но девушкам стоит знать, что неправильные действия могут нанести большой ущерб психике. Потому лучше не стараться заглядывать в будущее, а предоставить ему, преподнести человеку приятный сюрприз.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:53
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