Ясновидящая Галина Янко поделилась своими секретами гадания на Рождество

Самым действенным способом является гадание на свечах возле зеркала. Женщина должна находиться в комнате одна и после того, как загорятся огоньки предметов, которые нужно поджечь, говорит нужные слова и ждет появления силуэта будущего суженного. Однако после завершения ритуала зеркало сразу закрывается полотенцем.Также можно провести аналогичные действия с помощью стебельков соломы или других предметов, но девушкам стоит знать, что неправильные действия могут нанести большой ущерб психике. Потому лучше не стараться заглядывать в будущее, а предоставить ему, преподнести человеку приятный сюрприз.