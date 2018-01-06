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Горбачев в очередной раз призвал лидеров России и США разрешить спор по Договору о РСМД
Михаил Горбачев призвал лидеров РФ и США лично участвовать в урегулировании спора о соблюдении Договора о промежуточных ядерных вооружениях (INF).

Горбачев в очередной раз призвал лидеров России и США разрешить спор по Договору о РСМД


«Теперь задача сохранения соглашений о разоружении является одной из самых важных ... Я настоятельно призвал президентов России и США лично решить эту проблему, подтвердить обязательства перед договором и поручить дипломатам и военным решать проблемы», - сказал Горбачев в субботу в интервью Japan Kyodo News.

Горбачев отметил, что международные договоры о ядерном разоружении, включая Договор о РСМД, а также Новый договор СНВ и ДНЯО, «все являются частью единой архитектуры, может разрушиться, если один из его элементов подорван ».

Горбачев акцентировал внимание на том, что спокойствие в мире может наступить тогда, когда «движение к миру без ядерного оружия» станет главной целью государств, подписавших Договор о нераспространении.

14 декабря 2017 года лидер РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции обвинил США в несоблюдении договоренностей, когда они развернули системы запуска ракет в Румынии, на что в конце декабря Минторговли США занесло в черный список две оборонные компании из России – «Новатор» и «Титан-Баррикады», обвинив их в нарушении пунктов Договора о РСМД.
dzen / Политика
Добавил: Мартынюк Вчера, 20:02
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