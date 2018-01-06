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NASA опубликует в сетях все записи миссий “Аполлон” 60-70-х годов
NASA вместе с сотрудниками из университета в Далласе разработало проект, после чего опубликует в сетях все записи миссий “Аполлон” 60-70-х годов. Люди могут услышать записи разговоров астронавтов и команды, отданные им диспетчерами на Explore Apollo.

Ученые занялись расшифровкой секретных архивов, переданных им агентством, после полученного гранта, а также на сайте будут выложены моменты высадки астронавтов на спутник Земли и другая интересная информация. Эксперты прослушают 200 записей, длящихся по 14 часов, чтобы точно передать диалоги 35 людей.

NASA опубликует в сетях все записи миссий “Аполлон” 60-70-х годов


Ситуацию осложняет почтенный возраст материалов, на которых есть затертые моменты, и их сложно разобрать. Soundscriber мог читать их 100 лет, но специалисты имеют свой метод и составили словарь из всех терминов NASA в хронологическом порядке.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:14
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