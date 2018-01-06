Овчарка Секрет обожает кататься с горки на ледянке

Уморительный ролик появился на днях в Сети. На видео видно, как чёрно-белая овчарка съезжает со снежной горки на ледянке, достаточно уверенно балансируя на крутом повороте. Но самое интересное начинается после спуска: животное хватает зубами средство для спуска и начинает азартно тащить его наверх, для того, чтобы снова насладиться скоростью!Необычный видеоматериал выложила в интернет Мэри - хозяйка животного. Девушка рассказала, что на прошлой неделе у них выпало наконец-то много снега, и овчарка по кличке Секрет тут же вспомнила о своей зимней забаве. Мэри уверяет, что животное научилось съезжать на ледянке самостоятельно и добавляет: собака способна потратить на своё хобби до двух часов в день и съехать с горки до полусотни раз!