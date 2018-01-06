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Овчарка Секрет обожает кататься с горки на ледянке
Австралийская овчарка по прозвищу Секрет прославилась необычным хобби. Животное настолько любит кататься на ледянке, что самостоятельно затаскивает наверх своё средство передвижение по снегу. За день овчарка делает до полусотни спусков.

Овчарка Секрет обожает кататься с горки на ледянке


Уморительный ролик появился на днях в Сети. На видео видно, как чёрно-белая овчарка съезжает со снежной горки на ледянке, достаточно уверенно балансируя на крутом повороте. Но самое интересное начинается после спуска: животное хватает зубами средство для спуска и начинает азартно тащить его наверх, для того, чтобы снова насладиться скоростью!

Необычный видеоматериал выложила в интернет Мэри - хозяйка животного. Девушка рассказала, что на прошлой неделе у них выпало наконец-то много снега, и овчарка по кличке Секрет тут же вспомнила о своей зимней забаве. Мэри уверяет, что животное научилось съезжать на ледянке самостоятельно и добавляет: собака способна потратить на своё хобби до двух часов в день и съехать с горки до полусотни раз!
В мире / Общество
Добавил: Максим Литвиненко Вчера, 22:11
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