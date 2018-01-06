Ольга Рапунцель взбесила подписчиков, поклявшись ещё не родившейся дочкой
Скандальная звезда проекта ТНТ "Дом-2" Ольга Рапунцель в который раз уже сильно разозлила многих зрителей, затронув тему своего будущего ребёнка, и на этот раз народ пришёл в ярость, когда жена Дмитрия Дмитренко поклялась ещё не появившейся на свет дочкой.
В беременность Ольги сейчас верят только самые ярые поклонники, так как слишком часто девушка давала поводы считать, что под кофтой в области живота у неё подушка, а иногда даже появлялась на экране с плоским животом. Однако на днях её супруг, который хоть и помирился с ней и сейчас пребывает на реалити-шоу, сообщил, что не собирается брать назад свои слова о том, что его жена обманывает подписчиков.
Рапунцель не понравилось, что даже Дмитрий в чём-то на стороне её хейтеров, в связи с чем телезвезда обратилась к подписчикам снова, заявив, что никогда их не обманывала, и даже поклялась своей дочкой, которая, по её словам, действительно находится у неё в животе.
Фолловеры отметили, что ставить на кон своего родного человека просто отвратительно. Кроме того, в беременность всё равно верят лишь немногие. При этом если Ольга не пребывает в положении, то с её стороны это хоть и не смертный грех, но очередная ложь.
В беременность Ольги сейчас верят только самые ярые поклонники, так как слишком часто девушка давала поводы считать, что под кофтой в области живота у неё подушка, а иногда даже появлялась на экране с плоским животом. Однако на днях её супруг, который хоть и помирился с ней и сейчас пребывает на реалити-шоу, сообщил, что не собирается брать назад свои слова о том, что его жена обманывает подписчиков.
Рапунцель не понравилось, что даже Дмитрий в чём-то на стороне её хейтеров, в связи с чем телезвезда обратилась к подписчикам снова, заявив, что никогда их не обманывала, и даже поклялась своей дочкой, которая, по её словам, действительно находится у неё в животе.
Фолловеры отметили, что ставить на кон своего родного человека просто отвратительно. Кроме того, в беременность всё равно верят лишь немногие. При этом если Ольга не пребывает в положении, то с её стороны это хоть и не смертный грех, но очередная ложь.