Ольга Рапунцель взбесила подписчиков, поклявшись ещё не родившейся дочкой

В беременность Ольги сейчас верят только самые ярые поклонники, так как слишком часто девушка давала поводы считать, что под кофтой в области живота у неё подушка, а иногда даже появлялась на экране с плоским животом. Однако на днях её супруг, который хоть и помирился с ней и сейчас пребывает на реалити-шоу, сообщил, что не собирается брать назад свои слова о том, что его жена обманывает подписчиков.Рапунцель не понравилось, что даже Дмитрий в чём-то на стороне её хейтеров, в связи с чем телезвезда обратилась к подписчикам снова, заявив, что никогда их не обманывала, и даже поклялась своей дочкой, которая, по её словам, действительно находится у неё в животе.Фолловеры отметили, что ставить на кон своего родного человека просто отвратительно. Кроме того, в беременность всё равно верят лишь немногие. При этом если Ольга не пребывает в положении, то с её стороны это хоть и не смертный грех, но очередная ложь.