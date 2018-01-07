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Готовится очередная экранизация «Игры престолов» по книге Джорджа Мартина
Популярный сериал «Игры престолов» получит продолжение. Писатель Джордж Мартин сообщил, что компания Universal Cable Productions готовится к созданию нового сериала по его книге «Дикие карты». Сериал о супергероях появится, скорее всего, в 2019 году.

Готовится очередная экранизация «Игры престолов» по книге Джорджа Мартина


69-летний Джордж Мартин - автор книг, по мотивам которых создан захватывающий сериал «Игры престолов», начал работу над антологией «Дикие карты» более тридцати лет тому назад. Тогда ещё начинающий писатель-фантаст не считал свои произведения чем-то стоящим. Впрочем, Мартин по мотивам «Диких карт» написал и динамичный сценарий. И вот теперь сценарий пригодился. Права на создание сериала приобрела компания Universal Cable Productions. Но сам Джордж не будет принимать участие в съёмках нового сериала, ибо связан контрактом с HBO.

Добавим, что «Дикие карты» на сегодняшний день представляют собой… антологию из 22 томов рассказов и графических новелл, а к созданию вымышленного мира «подключились» многие известные писатели-фантасты, среди которых следует выделить Роджера Желязны! В основе сюжета «Диких карт» - заражение землян страшным инопланетным вирусом, в результате чего люди либо умирали, либо становились мутантами со сверхспособностями.
Культура
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 06:00
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