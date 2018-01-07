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Новая фишинговая атака маскируется теперь под приложение Uber для Android
Очередная фишинговая атака теперь маскируется под программу Uber для Android.

Новая фишинговая атака маскируется теперь под приложение Uber для Android

Исследователями найден вредоносный ресурс, который способен копировать приложение Uber непосредственно для Android. Он после этого собирает пароли пользователей. У этой фишинговой атаки нет продвижения. Вследствие этого многие потребители сервиса находятся пока в безопасности. Для кражи информации, приложение демонстрирует постоянно оповещение с предложением собственного логина и пароля от аккаунта в Uber. В случае ввода пользователем этих данных, злоумышленники получают доступ к ним.

Для покрытия грабежа, вирусом показывается местоположение юзера, используя в данном случае ссылки на существующие реальные серверы Uber. Вследствие этого у человека не возникнет сомнений, что он запустил реальную программу. Таким образом, создатели вирусов постоянно находятся в поиске различных новых методик социальной современной инженерии.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:00
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