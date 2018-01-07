Новая фишинговая атака маскируется теперь под приложение Uber для Android

Исследователями найден вредоносный ресурс, который способен копировать приложение Uber непосредственно для Android. Он после этого собирает пароли пользователей. У этой фишинговой атаки нет продвижения. Вследствие этого многие потребители сервиса находятся пока в безопасности. Для кражи информации, приложение демонстрирует постоянно оповещение с предложением собственного логина и пароля от аккаунта в Uber. В случае ввода пользователем этих данных, злоумышленники получают доступ к ним.Для покрытия грабежа, вирусом показывается местоположение юзера, используя в данном случае ссылки на существующие реальные серверы Uber. Вследствие этого у человека не возникнет сомнений, что он запустил реальную программу. Таким образом, создатели вирусов постоянно находятся в поиске различных новых методик социальной современной инженерии.