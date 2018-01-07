В современном блокировщике рекламы Opera 50 появилась защита от криптоджекинга

Данное средство встроили в собственный блокировщик предоставляемой рекламы браузера. Оно использует постоянно обновляемый, популярный список NoCoin. Для активации защиты от скрытого майнинга криптовалют, нужно поставить галочку в настройках Opera напротив соответствующего пункта. Блокировщик рекламы при этом можно оставить выключенным.AdGuard в ноябре прошлого года сообщила, что 33 тысячами сайтов используются скрипты для добычи криптовалют. На них каждый месяц заходит около миллиарда пользователей. было проанализировано 100 000 самых популярных ресурсов по версии Alexa. AdGuard выяснила, что количество сайтов, применяющих криптоджекинг, увеличивается каждый месяц на 31%.