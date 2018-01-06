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Стефания Маликова впервые встала на лыжи и начала изучать новый вид спорта
Наследница певца решила отметить новогодние праздники в горах, где впервые в жизни встала на лыжи. Стефания Маликова призналась, что начала изучать новый вид спорта, а также опубликовала в Instagram новые фото.

Пока девушка решила тренироваться на детских горках и попробовать свои силы, но подписчики сразу отметили, что пока ей это удается плохо. Внешний вид звездного ребенка говорил, что он неоднократно падал в снег, однако многие люди даже не сомневались, что у Стефании Маликовой все будет хорошо.

Стефания Маликова впервые встала на лыжи и начала изучать новый вид спорта


Подписчики пожелали ей быть осторожнее, чтобы не получить травму, после чего сами начали описывать ситуации, когда тоже имели проблемы во время спуска на начальных этапах. Фанаты отметили, что горнолыжный спорт понравится девушке, а также хотят, чтобы она получила максимум удовольствия от прекрасного отдыха.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:10
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